Ostigard, quale sarà il suo futuro? Il difensore stanco di stare in panchina, il Napoli apre alla cessione

Il difensore ex Genoa, Leo Ostigard, è determinato a trovare una nuova squadra che possa valorizzare le sue capacità.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, sta valutando seriamente la possibilità di cedere Ostigard durante il mercato estivo. Nonostante il club riconosca il talento del difensore, non lo considera essenziale per i piani futuri della squadra. In risposta alle pressioni del giocatore per essere trasferito, la dirigenza partenopea è aperta a trattative, fissando il prezzo di partenza a 10 milioni di euro.

La situazione di Ostigard non è un caso isolato nel club. Altri giocatori, tra cui il difensore Natan, si trovano nella stessa situazione, desiderosi di ottenere più spazio e opportunità. Natan, dopo una stagione deludente, sta cercando di rilanciare la sua carriera e potrebbe essere sul punto di lasciare Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Botafogo in Brasile ha mostrato un forte interesse nel difensore, con una valutazione simile di 10 milioni di euro.

Il Napoli si prepara quindi a un mercato estivo movimentato, con il destino di Ostigard e Natan appesi a un filo. Con il club pronto a negoziare le loro uscite, resta da vedere quale squadra offrirà l’opportunità migliore per i due giocatori in cerca di una nuova sfida.