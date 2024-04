Napoli, deciso il futuro di Natan. Molti giocatori andranno via. Le ultime di Cammaroto

Emanuele Cammaroto fa il punto sulle prossime mosse di calciomercato del Napoli: conferme per Natan e Lindstrom, addii per Osimhen, Zielinski e Raspadori.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si appresta a vivere un’estate di profondi cambiamenti dopo la deludente stagione appena trascorsa. A fare il punto sulle strategie di mercato è Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine, svelando alcuni importanti dettagli.

Le conferme

Tra le certezze per il prossimo anno ci sarebbero Di Lorenzo, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Ngonge e Kvaratskhelia. A questi si aggiungerebbero Lindstrom e Natan, con la società intenzionata a puntare su di loro per valorizzarli. Riflessioni in corso invece per Olivera e Gollini, l’estremo difensore potrebbe essere riscattato.

Gli addii

“Ecatombe all’orizzonte per le uscite” sono le parole di Cammaroto. Meret, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Juan Jesus, oltre ai partenti a zero come Demme e Zielinski, dovrebbero lasciare Napoli. Anche Cajuste ha deluso e non verrà riscattato, così come appare improbabile il rinnovo di Traore per 25 milioni.

Le cessioni pesanti

La vera rivoluzione però riguarderà l’attacco. Via Victor Osimhen, con Chelsea e PSG pronte a investire 120 milioni per il nigeriano. Addii anche per Simeone (Lazio) e Raspadori, conteso da Juve, Inter e Premier.

Il caso Politano

Cammaroto sottolinea anche come non sia più scontata la permanenza di Politano. Soprattutto se ad allenare il Napoli dovesse essere Antonio Conte, con cui l’ex Inter ha avuto dei dissapori in passato.

Insomma, il direttore sportivo che sarà scelto avrà un duro compito: ricostruire un’intera squadra attingendo al tesoretto derivante dalle cessioni dei big. Ma servirà programmazione e grande oculatezza per non ripetere gli errori di quest’anno.