Hermoso apre al Napoli, il CDM: “Il calciatore ha abbassato le pretese”

Mario Hermoso è uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato del Napoli dopo il possibile addio di pedine importanti.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. In vista della prossima stagione, il Napoli sta valutando seriamente l’acquisto di Mario Hermoso, difensore spagnolo attualmente in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Secondo le ultime informazioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, Hermoso avrebbe manifestato disponibilità a ridurre le sue pretese economiche per facilitare il trasferimento in azzurro.

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, sta operando intensamente per rafforzare il reparto difensivo, considerato prioritario in vista della nuova stagione. Con la possibile partenza di giocatori chiave come Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe rinnovare significativamente anche il reparto degli esterni.

Mario Hermoso, 29 anni, sarebbe un’aggiunta di peso alla difesa partenopea, potendo arrivare a parametro zero ma con incentivi aggiuntivi alla firma e commissioni per gli agenti. Le recenti trattative sembrano favorevoli, soprattutto dopo la riduzione delle sue richieste economiche a circa 5 milioni di euro. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Il diesse Manna sta lavorando alacremente per sistemare la difesa, il reparto che necessita di maggiori rinforzi. Si è riaperta con decisione la pista che porta al difensore spagnolo Mario Hermoso (29 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e quindi sarebbe preso a parametro zero ma con bonus alla firma e commissioni agli agenti. Nelle ultime ore il calciatore avrebbe abbassato le pretese (5 milioni di euro, ndr)”.

Resta ora da vedere come evolveranno le trattative nelle prossime settimane.