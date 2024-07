Schira: “Napoli, Cajuste sul mercato, Manna sfida l’Atalanta per il sostituto”

Napoli, caccia al sostituto di Cajuste: Brescianini nel mirino. Schira rivela la concorrenza dell’Atalanta e le richieste del Frosinone.

Napoli su Brescianini: sfida all’Atalanta per il sostituto di Cajuste

Il Napoli sembra aver individuato in Marco Brescianini il possibile sostituto di Jens Cajuste, qualora quest’ultimo dovesse lasciare il club in questa sessione di mercato. Il centrocampista del Frosinone è al centro di un’interessante sfida di mercato che vede coinvolti anche altri club di Serie A.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, “Atalanta e Napoli sono ancora in corsa per firmare Marco Brescianini dal Frosinone, che chiede 10-12 milioni di euro. Il Milan ha il 50% sulla vendita”.

Questa indiscrezione conferma l’interesse del Napoli per il talentuoso centrocampista classe 2000, ma evidenzia anche la forte concorrenza dell’Atalanta di Gasperini.

Schira rivela che il Frosinone ha fissato un prezzo tra i 10 e i 12 milioni di euro per Brescianini. Un dettaglio interessante riguarda il Milan, ex club del giocatore, che detiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista.

Brescianini: il profilo che interessa al Napoli

Il Napoli sembra essere alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche fisiche importanti, vista la possibile partenza di Cajuste. Brescianini, con le sue qualità, potrebbe rappresentare il profilo ideale per rinforzare il reparto di centrocampo della squadra di Conte.

Nonostante l’interesse per Brescianini, il Napoli dovrà prima liberare spazio in rosa. Come riportato, il club azzurro “vorrebbe strappare il calciatore alla concorrenza, ma prima dovranno liberarsi delle caselle che spalancherebbero le porte ai nuovi arrivi”.

Questa situazione potrebbe influenzare i tempi e le modalità dell’eventuale offerta del Napoli per il centrocampista del Frosinone.

