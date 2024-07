Koulibaly: “Sono napoletano e lo sarò all’infinito. Napoli da Scudetto? Conte è un vincente. Dico una cosa su Di Lorenzo”

Il difensore Kalidou Koulibaly è intervenuto al Corriere dello Sport soffermandosi sul Napoli di questa stagione e sull’approdo di Conte.

Kalidou Koulibaly, l’ex difensore del Napoli, ha concesso un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, ricordando il suo attaccamento profondo alla città partenopea e dicendo la sua sul nuovo Napoli di questa stagione guidato dal mister Antonio Conte.

Nel corso della conversazione, Koulibaly ha espresso il suo forte legame con Napoli, dichiarando: “Io sono napoletano e lo sarò all’infinito. Venerdì ho visto la presentazione della squadra con il pc, ho la sensazione di essere uno di loro”. Queste parole testimoniano il suo sentimento di appartenenza e il desiderio di contribuire ancora al club che ha chiamato casa per molti anni.

Il difensore senegalese ha anche discusso dei suoi rapporti con altri protagonisti del calcio, tra cui l’allenatore Antonio Conte. Koulibaly ha rivelato: “Tre giorni fa ho sentito Conte e abbiamo scherzato un po’ sul fatto di non aver mai lavorato insieme. Mi voleva al Chelsea, ma decisi di restare a Napoli. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, è un grande”.

Ottimismo per la stagione che verrà

Sul fronte della squadra, Koulibaly ha espresso ottimismo per la stagione imminente, nonostante le difficoltà passate: “Siamo reduci da una brutta stagione: abbiamo perso Spalletti e purtroppo per Garcia, Mazzarri e Ciccio Calzona è stato difficile. Ciccio è un amico, uno dei primi ad avermi fatto raggiungere il livello a cui sono arrivato con Sarri. Ero convinto che ce l’avrebbe fatta, ma gli serviva più tempo”.

Riguardo alle ambizioni del Napoli, Koulibaly non ha nascosto la speranza di competere per lo Scudetto: “Napoli da Scudetto? Lo spero, lui è abituato a vincere: darà una mano al club, alla squadra, alla città. Tutti insieme, come con Spalletti, possono raggiungere qualsiasi obiettivo: la verità sta sul campo, ma lui darà tutto per vincere lo scudetto e la coppa Italia. E se dai tutto, puoi raggiungere tutto: perché non sognare lo scudetto? Io ci sono, li seguo”.

Infine, ha parlato dei suoi compagni di squadra attuali, incluso l’amico André-Frank Zambo Anguissa: “Se ho sentito i miei vecchi compagni? Sì, ho parlato con Anguissa: mi ha raccontato subito della preparazione. Conte ha detto ai ragazzi che li porterà al limite mentale e fisico per capire su chi poter contare. Io aspetto il ritorno di Giovanni. Di Lorenzo: il nostro capitano è fondamentale. Molto forte. Gli voglio tanto bene: contiamo su di lui per una grande stagione, soprattutto io”.