Koulibaly: “Il mio cuore sta con il Napoli. Conte? mi ha sempre cercato”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, parla della situazione attuale del club, del futuro di Rudi Garcia e del possibile arrivo di Antonio Conte.

CALCIO NAPOLI. Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e attuale giocatore dell’Al-Hilal, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione attuale del Napoli in una recente intervista con Marialuisa Jacobelli su Instagram.

Secondo Koulibaly, Rudi Garcia, l’attuale allenatore del Napoli, merita più tempo per dimostrare il suo valore. “Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come è successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato,” ha detto Koulibaly.

Riguardo al possibile arrivo di Antonio Conte, Koulibaly ha dichiarato: “È un grande allenatore, lo conosco bene. Lo stimo molto, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione. Spero che lascino ancora del tempo a Garcia.”

Sul tema dello Scudetto, Koulibaly è ottimista: “Tutte le squadre si sono rinforzate. Milan, Inter e Juve stanno bene, e penso che il Napoli possa tornare ai livelli dell’anno scorso. Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe.”

Koulibaly ha anche parlato della sua esperienza in Arabia Saudita e dei suoi progetti futuri, che includono la costruzione di un ospedale pediatrico e l’elettrificazione di diversi villaggi. “Era un’idea che avevo già da tanti anni, abbiamo aspettato il momento giusto,” ha aggiunto.

Infine, ha condiviso alcune riflessioni su Neymar, con cui ha avuto l’opportunità di giocare: “Neymar è un grandissimo calciatore, uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Abbiamo un’immagine di lui sbagliata, vedo un’altra persona rispetto ai social. È una persona molto buona e gentile.”