Napoli vuole Conte, il tecnico: “Voglio stare fermo e godermi la famiglia”

L’ex allenatore di Juventus e Tottenham. Antonio Conte, ha ‘bloccato’ le voci relative ad un possibile approdo al Napoli al posto di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Antonio Conte, ex allenatore di club come Juventus, Inter e Tottenham, ha dissipato le voci di un suo possibile ingresso alla guida del Napoli. In un post sui suoi account social ufficiali, ha chiarito che, nonostante le speculazioni di mercato che lo collegano a club di risonanza, al momento non ha alcuna intenzione di tornare in pista: “Sento voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma per ora voglio solamente godermi il tempo con la mia famiglia,” ha dichiarato.

Questa affermazione arriva dopo le insistenti voci delle ultime ore che lo vedevano come possibile sostituto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Anche in un evento tenutosi a Torino in occasione del centenario degli Agnelli, Conte aveva ribadito il suo desiderio di stare lontano dalle pressioni del calcio professionistico. Al momento, sembra improbabile che cambi idea.

Per quanto riguarda il Napoli, rimane incerto se il presidente Aurelio De Laurentiis cercherà di convincere Conte a cambiare idea, se opterà per il proseguimento con Garcia o se esplorerà altre alternative. L’unico dato certo al momento è la ferma volontà di Conte di dedicarsi alla sua famiglia, ponendo al secondo posto qualsiasi progetto legato all’allenamento di una squadra di calcio.