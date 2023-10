Scotto: “Parole Conte? Non è un “no” al Napoli. ADL non si arrende”

Il giornalista Giovanni Scotto si è soffermato sulle recenti dichiarazioni di Antonio Conte in merito ad un possibile approdo a Napoli.

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano “Roma”, ha condiviso le sue riflessioni riguardo alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul suo possibile ritorno alla guida del Napoli. Dopo le numerose voci circolate riguardo a un potenziale sostituto per l’attuale allenatore Rudi Garcia, tornato a dirigere gli allenamenti del Napoli, Conte ha affermato categoricamente di non voler prendere le redini della squadra a stagione in corso.

Secondo le parole di Scotto, il rifiuto di Conte non è un “no” diretto nei confronti del Napoli, ma piuttosto una decisione legata al timing: “Antonio Conte conferma il “no” al ritorno in panchina. Non è un “no” al Napoli, ma come ho anticipato ieri l’allenatore non vuole subentrare a stagione in corso”.

L’allenatore italiano sembra escludere un ingresso a metà stagione, ma ciò non ferma il presidente Aurelio De Laurentiis nel suo tentativo di convincerlo. De Laurentiis, desideroso di avere Conte come successore di Garcia, si prepara a un’eventuale trattativa: “Il presidente Aurelio De Laurentiis, che punta su di lui per sostituire Rudi Garcia, proverà a convincerlo. Intanto l’allenatore francese resta al suo posto. Difficile che il presidente possa andare su altri nomi, almeno per il momento”.

Al momento, Garcia resta al suo posto, ma la situazione è tutt’altro che definita. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se De Laurentiis riuscirà a convincere Conte a fare ritorno nella città partenopea, magari non subito, ma forse in vista della prossima stagione.