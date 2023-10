Napoli, ore decisive per il futuro: De Laurentiis a Roma lavora per Conte -SKY

Aurelio De Laurentiis è a Roma, negli uffici della Filmauro. Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, è previsto un incontro con Antonio Conte.

CALCIO NAPOLI. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è negli uffici della Filmauro a Roma e sta decidendo come procedere.

Rudi Garcia è ancora l’allenatore, ma sullo sfondo c’è Antonio Conte. Previsto un incontro tra il patron azzurro e il tecnico salentino, che però non ha ancora dato una piena apertura.

De Laurentiis è disposto a uno sforzo economico pur di convincere Conte, che valuta la rosa del Napoli campione in carica. L’ex Tottenham resta la prima scelta per la svolta.

“Al momento l’unica opzione spendibile è quella che porta ad Antonio Conte. Lui è il profilo scelto da De Laurentiis, lui garantirebbe la svolta per continuare a inseguire i primi posti e lottare per lo scudetto”.

Come riferito dall’inviato Massimo Ugolini, al momento non risultano contatti con altri allenatori, come Mazzarri o Tudor. Si continua a lavorare esclusivamente su Conte, ritenuto il profilo ideale per rilanciare le ambizioni del Napoli.

“Altre alternative, non ci risultano alcuni contatti con Mazzarri o Tudor. Quindi si continua a lavorare su Antonio Conte questo il profilo scelto, questo è il profilo che potrebbe condurre alla svolta il presi-dente De Laurentiis”.

Garcia nel pomeriggio dirigerà l’allenamento, ma la sua posizione appare ormai molto debole dopo le parole di De Laurentiis, che non è soddisfatto di risultati e classifica. La svolta sembra vicina.