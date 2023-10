Bargiggia: “De Laurentiis oggi incontra Antonio Conte”: i dettagli

Secondo Paolo Bargiggia, oggi ci sarà il primo incontro di persona tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è determinato a portare Antonio Conte alla guida della squadra azzurra. Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha confermato che oggi è previsto un incontro tra De Laurentiis e Conte.

Le recenti dichiarazioni di De Laurentiis non lasciano spazio a dubbi: il presidente del Napoli è pronto a fare il possibile per convincere Conte a prendere le redini della squadra. L’incontro di oggi potrebbe essere decisivo in questo senso. De Laurentiis è noto per essere un presidente che agisce quando è convinto di avere le carte in regola per ottenere ciò che desidera.

Se Conte dovesse accettare l’offerta, De Laurentiis si dirigerà immediatamente verso Castel Volturno per risolvere la situazione con l’attuale allenatore, Rudi Garcia. È possibile che si arrivi a una risoluzione anticipata e consensuale dell’accordo attualmente in vigore con Garcia.

Nel caso in cui Conte rifiutasse l’offerta, le alternative includono Tudor e Galtier, ma queste rimangono opzioni secondarie. De Laurentiis è determinato a portare a Napoli l’allenatore da lui preferito, e già corteggiato la scorsa estate.

Paolo Bargiggia ha ulteriormente confermato l’interesse del Napoli per Conte attraverso un messaggio sui social media: “Oggi primo incontro di persona tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli proverà a convincere il tecnico a prendere la squadra in corsa subentrando a Garcia”.

L’incontro di oggi potrebbe essere un momento chiave per il futuro del Napoli. Con De Laurentiis e Conte faccia a faccia, la decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore.