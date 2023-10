REPUBBLICA – Napoli, oggi l’addio di Garcia: De Laurentiis gli proporrà la rescissione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà oggi Rudi Garcia per proporgli la rescissione consensuale del contratto.

CALCIO NAPOLI. L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra ormai giunta al termine. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà il tecnico francese per proporgli la rescissione consensuale del contratto.

L’obiettivo di De Laurentiis è una transazione economica per non pagare l’ingaggio di Garcia e investire su un altro allenatore. Per il tecnico, invece, evitare un esonero potrebbe essere positivo per la carriera.

Dopo le ultime 48 ore a Nizza, Garcia farà ritorno a Napoli dove avverrà l’incontro con il patron azzurro. La giornata di oggi può essere decisiva per l’addio tra le parti. Meno probabile l’ipotesi di dimissioni da parte dell’ex Roma.

La rescissione consensuale sembra la strada scelta da De Laurentiis per interrompere rapidamente il rapporto con Garcia, fin qui deludente nei risultati e nel gioco espresso dalla squadra. Si va verso la separazione.