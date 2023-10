De Laurentiis punta forte su Conte, ma c’è un Piano B (Il Mattino)

Aurelio De Laurentiis è determinato a portare Antonio Conte. Il patron del Napoli ha preparato anche un piano B.

Ultime notizie calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis è più determinato che mai a portare Antonio Conte alla guida del Napoli. Dopo un tentativo non riuscito a maggio, il patron del club azzurro è tornato alla carica. Tuttavia, la richiesta economica dell’ex allenatore del Tottenham rappresenta un ostacolo. Questo è quanto riportato oggi dal Mattino.

“È chiaro che De Laurentiis aspetta un sì: quello di Conte è un sogno che il patron insegue ma Antonio frena: «Ho lasciato il Tottenham per stare con la mia famiglia, anche se tutto può succedere»,” scrive il quotidiano napoletano. “Ieri De Laurentis ha continuato i suoi sondaggi, ha cercato Antonio Conte che chiede un triennale da almeno 8 milioni a stagione ma ha anche chiamato Tudor, più fattibile.”

