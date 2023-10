Conte sul Napoli: “Ho scelto di riposarmi, ma nel calcio può succedere di tutto” – VIDEO

Antonio Conte ai microfoni di Sky, con Gianluca Di Marzio, ha parlato del suo futuro e delle voci che lo collegano al Napoli.

Notizie calcio Napoli. Antonio Conte, presente all’evento per i 100 anni della famiglia Agnelli come proprietari della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del suo futuro da allenatore.

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha colto l’occasione per interrogare Conte sulle insistenti voci che lo collegano al Napoli come possibile futuro allenatore. Alla domanda, Conte ha risposto: “Ho fatto una scelta precisa, fermandomi col Tottenham. Per ora c’è volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose.”

Quando Di Marzio ha cercato di ottenere ulteriori dettagli, chiedendo: “Se ti dico Napoli, non aggiungi altro?”, la risposta di Conte è stata chiara ma misurata: “Bisogna avere sempre rispetto ed educazione, godiamoci la serata.”

Conte ha preferito non approfondire ulteriormente l’argomento Napoli. Questa scelta appare rispettosa sia nei confronti del collega Rudi Garcia, che è attualmente l’allenatore del Napoli, sia del contesto particolare in cui si trovava, una festa per onorare la Juventus.

L’allenatore salentino ha quindi dribblato le voci su un suo possibile approdo sulla panchina azzurra, scegliendo per il momento di non aggiungere altro e glissare sull’argomento.

Conte non si è voluto esprimere né confermare né smentire l’interesse del Napoli, limitandosi a dire che nel calcio può succedere di tutto in futuro.