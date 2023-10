“Vieni a Napoli, Mister!”: I Tifosi del Napoli Inondano i Social di Antonio Conte

Con Rudi Garcia a un passo dall’esonero, i tifosi del Napoli si stanno rivolgendo ai social media per “chiamare” Antonio Conte a prendere le redini della squadra.

Ultime notizie calcio Napoli. Antonio Conte, ex tecnico del Tottenham, è attualmente il principale obiettivo del Napoli per sostituire Rudi Garcia, che è vicino all’esonero. I tifosi del Napoli stanno utilizzando i social media per cercare di convincere Conte a unirsi alla loro squadra. Centinaia di messaggi sono apparsi sui suoi canali social, e i tifosi napoletani lo “chiamano” a suon di commenti.

Un tifoso ha scritto: “Mister non crede sia l’ora di venirsi a mangiare una pizza a Napoli con l’idea di rimanerci?” Altri sono più diretti, con messaggi come “Mister l’aspettiamo al Napoli” o semplicemente “Vieni a Napoli“.

I tifosi non si fermano solo ai messaggi diretti. Stanno anche cercando di attirare Conte con le bellezze della città. “Mister ma perché non ti vieni a fare un bel giretto a Napoli, dai facci sognare,” scrive un altro tifoso. Alcuni vanno oltre, suggerendo soluzioni abitative: “Mister conosco una casa sfitta a Posillipo.”

Per essere ancora più convincenti, i tifosi stanno utilizzando le attrattive locali come leva. Un tifoso ha scritto: “Mister senta una cosa… La pizza è buona. La mozzarella è fantastica. Il caffè è ottimo. La costiera è stupenda. Il sole è forte. La squadra pure. Che ne dice se viene ad allenare qui?”

In sintesi, i tifosi del Napoli stanno facendo tutto il possibile per attirare l’attenzione di Antonio Conte, utilizzando i social media come principale veicolo di comunicazione. Con Rudi Garcia sempre più in bilico, la campagna online per portare Conte a Napoli sta guadagnando slancio.