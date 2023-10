Sky, Di Marzio “Conte prima scelta del Napoli, nessun problema per l’ingaggio”

Gianluca Di Marzio di SKY Sport rivela che Antonio Conte è il candidato numero uno per sostituire Rudi Garcia come allenatore del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, Antonio Conte sarebbe il candidato numero uno per la panchina del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia.

Di Marzio ha dichiarato: “Antonio Conte, in questo momento, è a Torino, non a Napoli. Il mister salentino, al momento, è il candidato numero uno se Rudi Garcia dovesse essere esonerato: io credo che il destino del francese sia appeso proprio ad un eventuale accordo tra Antonio Conte ed il Napoli. Non credo ci siano chiusure da parte del mister, nessuna preclusione verso la piazza“.

Inoltre, secondo Di Marzio non ci sarebbero problemi dal punto di vista economico: “Tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis c’è da tempo una forte sintonia: hanno sete di vittoria, la squadra è già strutturata e fatta. Naturalmente c’è da considerare anche l’aspetto economico, ma Aurelio De Laurentiis offrì a Luis Enrique la stessa cifra su cui viaggia Conte. Se il presidente vuole fare questo investimento, può anche permetterselo“.

Nessuna conferma invece su un eventuale ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’ipotesi Conte sembra la più concreta in caso di esonero di Garcia.