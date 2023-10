Napoli, Schira: “De Laurentiis ha scelto Conte per la svolta”

Nicolò Schira rivelato che la dirigenza del Napoli starebbe seriamente considerando Antonio Conte come possibile sostituto di Rudi Garcia.

Ultime notizie calcio Napoli. Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, all’interno della dirigenza del Napoli starebbe crescendo il partito di coloro che vorrebbero Antonio Conte come sostituto di Rudi Garcia in caso di esonero.

Schira ha rivelato su Twitter: “All’interno della dirigenza del Napoli cresce il partito di coloro che caldeggiano – in caso di esonero di Rudi Garcia – Antonio Conte, ritenuto (al netto dei costi elevati) l’unico tecnico sul mercato in grado di far svoltare la squadra, riportando una mentalità vincente“.

L’opinione diffusa tra i dirigenti azzurri sarebbe che Conte, nonostante i costi importanti, è l’allenatore con il profilo giusto per rilanciare il Napoli dopo un inizio di stagione deludente sotto la gestione Garcia.

Il tecnico italiano porterebbe esperienza, carisma e mentalità vincente, ingredienti finora mancati agli azzurri in questo avvio di campionato con tre sconfitte casalinghe e un gioco mai decollato.

Conte viene visto dalla dirigenza come l’unico in grado di far svoltare la squadra. Le indiscrezioni di Schira confermano come un cambio in panchina sia molto probabile se i risultati non miglioreranno velocemente.