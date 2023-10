SKY: “De Laurentiis disposto al sacrificio economico per Antonio Conte”

Secondo Sky Sport, Aurelio De Laurentiis, sta considerando seriamente di sostituire l’allenatore Rudi Garcia con Antonio Conte.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro dell’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di SKY, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è seriamente preoccupato per l’andamento della squadra in campionato e sta riflettendo sul futuro di Garcia.

Dopo la deludente prestazione contro la Fiorentina, De Laurentiis è rimasto profondamente insoddisfatto e sta valutando le opzioni per il futuro. “Il patron del sodalizio campano è preoccupato dall’andamento della squadra in campionato e al momento fuori dalle prime posizioni che garantirebbero la conferma in Champions, traguardo imprescindibile per il club,” riporta SKY.

Il Futuro di Rudi Garcia in Discussione

Sebbene la proprietà non abbia ancora manifestato apertamente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro con Garcia, la riflessione è aperta e condizionata anche dai possibili sostituti. Al momento, il nome che spicca tra i possibili successori è quello di Antonio Conte, un allenatore che ha già dimostrato di poter portare squadre al successo.

“L’unico per il quale De Laurentiis sarebbe disposto a un grande sacrificio economico è Antonio Conte,” afferma la redazione sportiva di SKY. Questo suggerisce che il presidente del Napoli potrebbe essere disposto a investire notevolmente per assicurarsi i servizi dell’ex allenatore di Inter e Juventus.

Igor Tudor Come Alternativa

Nel caso in cui l’accordo con Conte non dovesse andare in porto, Igor Tudor è considerato l’alternativa più probabile. Tuttavia, è chiaro che Conte rimane la prima scelta per De Laurentiis, e il presidente è disposto a fare un “grande sacrificio economico” per portarlo a Napoli.

In un momento critico per il Napoli, che rischia di non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, la decisione sul futuro allenatore potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni del club. Resta da vedere se De Laurentiis passerà davvero all’azione o se si tratterà solo di un’altra voce di mercato.