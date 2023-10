Igor Tudor in Pole per la Panchina del Napoli: Filtra una notizia

In casa Napoli, Igor Tudor emerge come possibile sostituto di Rudi Garcia. Primi contatti tra De Laurentiis e il tecnico croato.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, al momento, resta sulla panchina del Napoli, nonostante un inizio di stagione altalenante. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando le alternative, con Igor Tudor in pole position per sostituire l’allenatore francese in caso di esonero. Tudor, contattato anche dalla Salernitana, ha preferito attendere offerte da club di prim’ordine come il Napoli.

Da ambienti molto vicini al club azzurro filtra la notizia di un primo contatto diretto tra De Laurentiis e Igor Tudor. Il tecnico croato, ex Marsiglia, è il primo nome sulla lista in caso di esonero di Garcia. Al momento, De Laurentiis non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del tecnico francese, ma Tudor rimane la scelta principale se dovesse optare per un cambio alla guida tecnica della squadra.

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli è stato riavviato, con Tudor in pole position. La situazione della panchina partenopea rimane incerta, mentre si avvicinano le prossime partite cruciali per il Napoli. Per Garcia, la sfida sarà dimostrare di poter invertire la tendenza e migliorare i risultati della squadra.

In vista di un possibile avvicendamento, si comincia già a ipotizzare come potrebbe schierarsi il Napoli con Tudor alla guida.

Il tecnico croato, noto per il suo modulo 4-2-3-1 con variante 3-5-2, potrebbe portare una ventata di novità tattica in casa Napoli. Per ora, si va avanti con Garcia, ma il futuro potrebbe riservare novità importanti per la panchina del Napoli, con Igor Tudor pronto a raccogliere l’eventuale testimone.