Panchina Napoli, non solo Conte e Tudor. Spunta l’ipotesi Giampaolo

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Garcia ancora sulla graticola: occhi puntati anche su Giampaolo per la panchina del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di mantenere Rudi Garcia come allenatore, almeno per il momento. Dopo l’incontro tenutosi recentemente, sembra che il tecnico francese abbia ancora la fiducia della dirigenza partenopea. Nonostante ciò, la posizione di Garcia è instabile, specialmente dopo la deludente sconfitta contro la Fiorentina. Secondo indiscrezioni riportate da Sportmediaset, già circolano i primi nomi per una possibile sostituzione nel caso in cui Garcia venga esonerato.

Tra i candidati, spiccano i nomi di Antonio Conte, anche se i costi potrebbero renderlo un’opzione difficile da raggiungere per il Napoli. Un’alternativa più fattibile potrebbe essere Igor Tudor. Ma attenzione anche a Marco Giampaolo, il quale è senza squadra da ottobre 2022, quando è stato esonerato dalla Sampdoria. La sua esperienza e conoscenza del campionato italiano potrebbero fare di lui una scelta interessante per il club partenopeo.

Il Napoli, reduce dalla vittoria del titolo di campione d’Italia, sta attraversando un periodo difficile e ha urgente bisogno di una svolta positiva. Nonostante le voci sulla possibile sostituzione di Garcia, al momento il tecnico francese rimane al suo posto. Tuttavia, il mondo del calcio è noto per i suoi repentini cambi di rotta, e l’attenzione dei tifosi è ora rivolta sia alla prestazione della squadra sul campo che alle possibili mosse di mercato che potrebbero influenzare il futuro del club.