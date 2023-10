De Laurentiis ha deciso il futuro di Garcia. Il retroscena dall’hotel Parker’s

Al termine della riunione al Parker’s, De Laurentiis decide di continuare con Rudi Garcia come allenatore, stabilendo obiettivi chiari.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Rudi Garcia al Napoli è stato al centro della riunione che si è tenuta questa mattina all’hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. La discussione si è concentrata sull’attuale situazione della squadra azzurra, soprattutto dopo la deludente sconfitta subita contro la Fiorentina.

La pressione su Garcia è cresciuta esponenzialmente dopo questa ultima sconfitta, con i tifosi che hanno manifestato il loro disappunto e i giocatori visibilmente tesi. Tuttavia, al termine del summit, come riferito dal giornalista Gennaro Del Vecchio sui social media, è stato deciso di continuare con Garcia come allenatore della squadra partenopea. Garcia, al termine della riunione, è volato in Francia.

Le aspettative però sono ora molto alte. De Laurentiis ha espresso chiaramente le sue richieste: il Napoli deve raggiungere il quarto posto e qualificarsi ai gironi di Champions League. Questi obiettivi sono stati fissati nonostante la recente performance della squadra, evidenziando l’importanza di un immediato miglioramento nelle prestazioni in campo.

Dopo la sosta, il Napoli si troverà di fronte a tre sfide cruciali: la trasferta contro il Verona, la gara di Champions League contro l’Union Berlino e l’incontro con il Milan, che potrebbe riaprire le sorti del campionato.

Nonostante la conferma di Garcia, la questione dell’esonero non è stata del tutto accantonata. Si parla di una possibile nuova valutazione della situazione durante la prossima sosta di novembre. Questo periodo sarà decisivo per Garcia e la sua squadra, che dovranno dimostrare sul campo di poter rispondere alle alte aspettative e di poter riconquistare la fiducia dei tifosi e della dirigenza.