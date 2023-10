Pavan: “Episodi arbitrali? Quanta malafede. Se fosse successo alla Juventus quanto è successo a Genova…”

L’ex giocatore della Juventus, Massimo Pavan, ha tirato in ballo gli episodi arbitrali di Genova in Genoa-Milan.

Massimo Pavan, ex giocatore della Juventus, ha sollevato una ‘delicata’ questione in ottica bianconera: la mancanza di rispetto e onestà nei confronti della squadra torinese, soprattutto in relazione agli episodi arbitrali. In un acceso sfogo su TuttoJuve.com, Pavan ha tirato in ballo gli episodi arbitrali di Genoa-Milan dichiarando: “La Juventus deve farsi rispettare, sulle convocazioni dei giocatori in nazionale ci vuole molta attenzione e rispetto per i giocatori che vengono da problemi fisici. C’è molta malafede in giro sugli episodi arbitrali. Se fosse successo alla Juventus quanto è successo a Genova, ci sarebbe stato un trattamento mediatico ben diverso”.

L’ex calciatore ha sottolineato la necessità di un’attenzione particolare verso i giocatori che affrontano problemi fisici e che vengono convocati in nazionale. Secondo Pavan, l’onestà e il rispetto dovrebbero essere al centro di ogni valutazione degli episodi arbitrali. Il suo sfogo mette in evidenza la frustrazione per quello che considera un trattamento ingiusto nei confronti della Juventus, sottolineando la presunta malafede presente nell’ambiente calcistico.