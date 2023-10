Il Mattino: “Rudi Garcia dallo scudetto ai fischi: Ecco come ha rotto l’incantesimo azzurro”

Francesco De Luca, nel suo editoriale per Il Mattino, critica aspramente l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, per il calo di forma della squadra.

CALCIO NAPOLI. Napoli, che solo pochi mesi fa incantava tutti con le sue prestazioni stellari, sembra aver perso il suo fascino e la sua forza. Francesco De Luca, nel suo editoriale per il quotidiano Il Mattino, non ha peli sulla lingua nel criticare l’allenatore Rudi Garcia per il declino della squadra. De Luca sottolinea come Garcia abbia fallito nel mantenere l’entusiasmo e la fiducia sia nella squadra che nella tifoseria. Ecco quanto evidenziato da napolipiu.com:

La Critica di De Luca

“La situazione comincia ad assumere un aspetto serio. Rudi l’ironico ha servito un biscottino a quei critici che, secondo lui, non vedrebbero l’ora di azzannarlo. Conosce poco Napoli, i suoi tifosi, l’ambiente,” scrive De Luca. Secondo l’editorialista, il Napoli è tornato ad essere una squadra che lotta per la qualificazione in Champions League, piuttosto che per lo scudetto.

Errori e Tensioni

De Luca prosegue, evidenziando gli errori di Garcia: “Ha fatto più errori che punti, a cominciare dai cambi che creano settimanalmente tensioni. Kvara, Osimhen, Politano: brutte reazioni alle sostituzioni, hanno irritato anche capitan Di Lorenzo, che cerca di mantenere l’equilibrio a Castel Volturno.”

Assenza di Feeling e Crepe Evidenti

L’editorialista nota anche l’assenza di feeling tra l’allenatore e i giocatori: “Emerge dalle prestazioni. Le crepe, coperte dai successi contro Udinese e Lecce, sono venute nuovamente fuori. Ci sono giocatori nervosi perché giocano poco o fuori ruolo; altri che non riescono fino in fondo ad esprimere il proprio talento.”

Il Caso di Meret e Rui

De Luca chiude il suo editoriale parlando di Alex Meret, il portiere del Napoli, e di Mario Rui, il difensore coinvolto in una polemica con il suo procuratore Giuffredi: “E c’è Meret, che evidentemente avverte il peso della responsabilità […] E, a proposito di difensori, un segnale chiaro e punitivo è stato quello nei confronti di Rui, dopo le polemiche del suo procuratore Giuffredi.”

In un momento critico per il Napoli, le parole di De Luca suonano come un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Resta da vedere se Garcia riuscirà a riconquistare la fiducia persa o se il Napoli opterà per un cambio alla guida tecnica.