Napoli, Bruscolotti duro contro Garcia: “Sta cambiando le regole del calcio e distruggendo la squadra”

Beppe Bruscolotti critica duramente l’operato di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli dopo la sconfitta con la Fiorentina.

CALCIO NAPOLI. Dure critiche a Rudi Garcia da parte di Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, dopo la pesante sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Bruscolotti ha espresso tutta la sua preoccupazione per la situazione della squadra.

Secondo l’ex difensore, Garcia starebbe stravolgendo le regole del calcio con le sue scelte tecniche e di formazione, portando alla distruzione del Napoli. In particolare, Bruscolotti non ha compreso la sostituzione di Osimhen, definendola un errore imperdonabile quando si sta perdendo.

“Sono preoccupato, impaurito per quello che ho visto ieri. Sono sconcertato, Garcia stravolge le regole del calcio. Abbiamo rispetto per tutti, ma questo allenatore ha distrutto una squadra.

Ha tolto dal campo due elementi rappresentativi di questa squadra dopo l’uscita dal campo di Anguissa. Se stai perdendo non puoi togliere un calciatore come Osimhen, sta distruggendo i calciatori che sono stati l’anima di questa squadra”.

Il giudizio complessivo è impietoso: Garcia appare confuso e protagonista fine a se stesso, non comunica con la squadra e prosegue per la sua strada, rischiando di compromettere una stagione partita con ben altre ambizioni.

“ Garcia deve ragionare un pochino, non vorrei che volesse fare il protagonista di questa situazione. Se è vero che ha avuto dei chiarimenti coi calciatori rappresentativi allora non capisco il gesto di Politano. Secondo me non c’è stato alcun chiarimento. Ora Garcia deve rinsavire un po’, lo vedo in confusione totale.

Consiglio dei saggi? Possono far capire all’allenatore che bisogna confrontarsi per raggiungere dei risultati. I giocatori non è che vogliono comandare, ma vogliono far capire che così non si va da nessuna parte”.

Parole forti, quelle di un simbolo del Napoli come Bruscolotti, che descrivono tutte le difficoltà degli azzurri con la gestione Garcia e accendono dubbi sul futuro.