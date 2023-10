Milan-Genoa: Gol irregolare di Pulisic, il commento di Del Genio

Il Milan batte il Genoa con un gol controverso di Pulisic. L’arbitro Piccinini convalida la rete il tocco di mano. Paolo del Genio interviene sulla questione.

Il match tra Genoa e Milan, terminato 1-0 in favore dei rossoneri, sarà ricordato non solo per la vittoria del Milan, ma anche per la controversa decisione dell’arbitro Piccinini di convalidare il gol di Pulisic. Il gol, segnato nei minuti finali, ha visto un presunto tocco di mano da parte del giocatore rossonero. Nonostante il VAR sia stato consultato, le immagini non hanno fornito una chiara evidenza del punto di impatto della sfera, lasciando spazio a interpretazioni e polemiche.

Molti tifosi e appassionati di calcio si sono chiesti se la decisione dell’arbitro fosse corretta o se il Milan avesse beneficiato di un favore arbitrale. In mezzo a queste polemiche, è intervenuto il noto giornalista Paolo Del Genio, che ha voluto esprimere la sua opinione sull’argomento.

Del Genio sul gol di Pulisic

Attraverso un post sui social, Del Genio ha commentato: “Noi l’abbiamo vinto la scorsa stagione senza fortuna e senza favori. Forza Napoli“. Un chiaro riferimento al Napoli, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato senza trovarsi al centro di simili polemiche.

La decisione di Piccinini rimarrà sicuramente al centro delle discussioni per i prossimi giorni, con molti che si chiederanno se il Milan abbia effettivamente meritato la vittoria o se, invece, abbia beneficiato di una decisione arbitrale favorevole. Quel che è certo è che il campionato di Serie A continua a regalare momenti di discussione, a causa degli errori, ormai quotidiani, degli arbitri che stanno indirizzando lo scudetto verso Milano.