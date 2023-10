Napoli-Fiorentina: Ecco Dove Guardare l’Attesa Sfida di Serie A

Napoli e Fiorentina si sfidano per l’ottava giornata di Serie A. Scopri dove e come guardare la partita in diretta TV e streaming.

DIVE VEDERE – La Serie A non delude mai e, come ogni settimana, regala appuntamenti imperdibili. Questa volta, l’attenzione è tutta rivolta al San Paolo, dove il Napoli ospiterà la Fiorentina per l’ottava giornata del campionato. Entrambe le squadre, fresche di impegni europei, sono pronte a darsi battaglia in un match che promette scintille.

Napoli, dopo la brillante vittoria per 4-0 sul Lecce, vuole continuare la sua marcia positiva in campionato. Dall’altra parte, la Fiorentina, forte del 3-0 inflitto al Cagliari, arriva al San Paolo con l’intenzione di portare a casa punti preziosi. Con entrambe le squadre vicine in classifica, la posta in gioco è alta e la tensione palpabile.

La sfida tra azzurri e viola è uno degli appuntamenti più attesi della giornata. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande forma nelle ultime uscite e, con l’Europa alle spalle, ora l’obiettivo è il campionato. La lotta per le posizioni di vertice è aperta e ogni punto può fare la differenza.

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un minuto di questa emozionante sfida, ecco tutte le informazioni su come seguirla:

Partita: Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina Data: domenica 8 ottobre 2023

domenica 8 ottobre 2023 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

DAZN, la piattaforma di streaming sportivo, detiene i diritti per la trasmissione della partita e garantirà una copertura completa dell’evento. Quindi, sia che tu preferisca guardare la partita comodamente dal divano di casa, sia che tu sia in movimento, DAZN è la soluzione ideale per non perdere nemmeno un secondo di gioco.

Napoli-Fiorentina promette di essere una delle partite più avvincenti di questa giornata di Serie A. Con due squadre in grande forma e con tanto in palio, l’adrenalina è garantita. Preparati per 90 minuti di puro spettacolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.