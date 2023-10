Napoli, Rifinitura al Maradona: Le Condizioni di Rrahmani e la probabile formazione. Possibili due cambi

Il Napoli si prepara per la sfida contro la Fiorentina al Maradona. Gli azzurri, in vista del match, hanno svolto la loro rifinitura all’interno dello storico stadio.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, in vista del match contro la Fiorentina, ha scelto il Maradona come luogo ideale per la rifinitura. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo la sessione di allenamento: “Seduta serale per gli azzurri allo Stadio Maradona“.

La squadra si è concentrata principalmente su aspetti tecnico-tattici, chiudendo con una partitina a campo ridotto. Juan Jesus e Gollini hanno seguito un programma personalizzato, mentre Rrahmani ha diviso la sua sessione tra lavoro di gruppo e personalizzato“.

Le condizioni fisiche dei giocatori sono sempre un punto focale prima di ogni match. Juan Jesus e Gollini, come menzionato, hanno seguito un allenamento personalizzato, il che potrebbe suggerire che non siano al 100%. Tuttavia, la notizia più rilevante riguarda Amir Rrahmani. Il difensore, nonostante abbia svolto parte dell’allenamento con il gruppo, potrebbe non partire titolare contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda la probabile formazione, il Napoli dovrebbe schierarsi con Meret tra i pali, una difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui. A centrocampo, Anguissa potrebbe essere risparmiato, lasciando spazio a Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco, Osimhen sarà affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

La sfida tra Napoli e Fiorentina promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare punti preziosi in classifica. Gli occhi saranno puntati su Rrahmani, ma anche sulle scelte tattiche dell’allenatore Garcia, che cerca di consolidare la posizione del Napoli tra le prime della Serie A.