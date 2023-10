Napoli, Reja lancia l’allarme: “Osimhen e Kvara hanno perso il sorriso”

L’ex allenatore azzurro Reja è preoccupato per Osimhen e Kvaratskhelia: “Non sorridono più, vanno gestiti bene”.

CALCIO NAPOLI. L’ex allenatore del Napoli, Edy Reja, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale del Napoli, in particolare riguardo alla gestione di Garcia e alla performance della squadra dopo la vittoria dello scudetto.

Gestione Post-Scudetto Intervenendo in diretta su Radio Marte, Reja ha sottolineato l’importanza di mantenere una filosofia di gioco coerente, soprattutto dopo una stagione di successo come quella dello scudetto. “Quando un nuovo allenatore prende una squadra come il Napoli dell’anno scorso, non deve reinventare la ruota. Deve semplicemente continuare sulla stessa strada“, ha detto Reja.

Ha anche sottolineato l’importanza del dialogo tra allenatore e calciatori, affermando che la responsabilità di garantire che i giocatori siano al massimo delle loro capacità ricade esclusivamente sull’allenatore.

Il Caso Osimhen Reja ha poi affrontato la questione Osimhen, notando che il calciatore nigeriano sembra aver perso il suo solito entusiasmo in campo. Ha sottolineato l’importanza di comprendere i calciatori sia dal punto di vista professionale che personale, in particolare per calciatori come Osimhen e Kvara. ”

“Osimhen non è facile da gestire. Un allenatore deve conoscere bene i calciatori dal punto di vista caratteriale, deve entrarci dentro anche dal punto di vista mentale. Soprattutto con calciatori tipo Osimhen o Kvara, che mi sembra non sorridere più. Sotto questo punto di vista, quindi, devi avere sempre contatti puliti con i giocatori.

Non puoi bluffare o raccontare delle frottole. Io dicevo sempre la verità. Forse anche per questo ero considerato ed apprezzato. E la stessa cosa deve succedere soprattutto con questi grandi calciatori. Osimhen è un trascinatore, ha mezzi straordinari, è l’uomo che può far la differenza.

Quindi deve lavorare sereno e con grande convinzione. Per fare questo bisogna che ci sia un colloquio costante col tecnico. Nelle ultime prestazioni, anche in coppa, il Napoli è tornato quasi quello dell’anno scorso“, ha affermato Reja.