Cicciobello Bomber, il provvedimento di De Laurentiis contro il bambolotto Osimhen

Cicciobello Bomber con le fattezze di Osimhen, è scontro tra Napoli e Giochi Preziosi De Laurentiis pronto ad agire.

CALCIO NAPOLI. Cicciobello Bomber il bambolotto ispirato a Osimhen, scatena lo scontro tra De Laurentiis e Giochi Preziosi. Il patron azzurro pronto ad agire per tutelare i diritti d’immagine.

Sta facendo discutere il caso di “Cicciobello Bomber”, il nuovo bambolotto ispirato a Victor Osimhen e in procinto di essere lanciato sul mercato dall’azienda Giochi Preziosi. Il Napoli ha diramato un duro comunicato in cui precisa come il prodotto non sia stato autorizzato e che si attiverà per tutelare i propri interessi.

Il bambolotto riproduce fattezze e divisa del centravanti nigeriano, con tanto di numero 9 e ciuffo biondo. Un’iniziativa dell’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi, fondatore di Giochi Preziosi, che avrebbe osato troppo secondo il club azzurro.

CICCIOBELLO BOMBER: LA REAZIONE DI DE LAURENTIIS

Il Corriere dello Sport ha fornito dettagli sul caso, descrivendo il bambolotto come una replica quasi perfetta di Osimhen: dalla mascherina al numero 9 sul pantaloncino, dalla maglia simile a quella del Napoli al distintivo ciuffo biondo-oro del giocatore. Tutto sembra essere stato curato nei minimi dettagli.

La società dietro la creazione di Cicciobello Bomber è Giochi Preziosi, fondata e guidata da Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa e noto tifoso azzurro. La notizia ha rivelato che il bambolotto sarà disponibile sul mercato a partire da ottobre, con un prezzo di 70 euro.

Il Napoli, tuttavia, non sembra essere rimasto indifferente alla notizia. Nel comunicato ufficiale, il club ha dichiarato: “Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato “Cicciobello Bomber” – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Napoli…”

Si prospetta uno scontro tra i due presidenti per difendere i diritti d’immagine di Osimhen. De Laurentiis appare determinato a bloccarne la commercializzazione con azioni legali.