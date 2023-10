Arriva il nuovo ‘Cicciobello Bomber’ ispirato a Osimhen, ma il Napoli non gradisce – FOTO

La Giochi Preziosi ha messo in vendita un nuovo tipo di ‘Cicciobello’, questa volta ispirato all’icona del Napoli, Victor Osimhen.

Victor Osimhen è da tempo un’icona del Napoli. La Giochi Preziosi ha deciso di capitalizzare su questa popolarità, creando il “Cicciobello Bomber”, un giocattolo dedicato al famoso bomber del Napoli, che continua a incantare i sostenitori del mitico Maradona. Il Cicciobello Bomber sfoggia la divisa azzurra, una maschera nera e i caratteristici capelli corti, ricci e gialli. L’uscita sul mercato di questo prodotto è prevista a partire da ottobre 2023, al prezzo di 70 euro.

Tuttavia, la SSC Napoli ha reagito prontamente, precisando che non ha concesso alcuna licenza per la produzione di questo articolo. Anzi, il club sta richiedendo il ritiro immediato del Cicciobello Bomber dal mercato, in quanto ritiene che l’utilizzo delle fattezze del volto di Osimhen e delle texture della maglia ufficiale della scorsa stagione possa danneggiare l’immagine dei suoi prodotti ufficiali. Non è esclusa la possibilità di un intervento legale nei confronti della Giochi Preziosi per risolvere la questione. Di seguito la foto della bambola di Osimhen: