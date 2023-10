Cassano duro su Leao: “Qualche sgroppata, ma sbaglia sempre”. Rafa lo zittisce con una clamorosa reazione

L’affondo di Antonio Cassano ai danni del giocatore del Milan, Rafael Leao, dopo la sfida di Champions League con il Borussia Dortmund.

Dopo la partita contro il Borussia Dortmund, l’ex calciatore Antonio Cassano si è reso protagonista con pesanti critiche nei confronti del giocatore del Milan, Rafael Leao, definendo la sua prestazione deludente. Cassano, ospite su “Bobo Tv”, ha dichiarato:

“Leao ha fatto due-tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta e non rientra. Zero assist, zero gol, sbaglia la giocata decisiva. Leao fa qualche sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta. Ma in queste partite devi fare la differenza. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l’unica giusta è l’idea dell’uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31”.

In risposta alle critiche di Cassano, Rafael Leao ha utilizzato un emoji rappresentante un pagliaccio, mostrando così la sua reazione sarcastica alle parole dell’ex giocatore. Leao, dunque, ha risposto prontamente alle critiche, ricevendo totale appoggio dai tifosi del Milan che lo hanno difeso e caricato in vista dei prossimi impegni del Milan.