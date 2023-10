Osimhen, la rabbia sui rigori continua: ecco perché ha rinunciato di nuovo

Osimhen boicotta i rigori: la sua protesta è continuata ancora contro il Real Madrid dove a battere il rigore è stato Piotr Zielinski.

CALCIO NAPOLI. Nell’ultimo match contro il Real Madrid, Victor Osimhen ha scelto di non battere il rigore per la terza volta consecutiva, una decisione che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. La rabbia del giocatore sembra essere alimentata ancora dai post ironici del suo club su TikTok, che Osimhen ha interpretato come offensivi e razzisti, in particolare un video che ha ritenuto palesemente discriminante.

L’ex campione Thierry Henry ha supportato apertamente Osimhen in questa controversia, amplificando il suo dissenso. La delusione del numero 9 sembra essere iniziata con il rigore fallito contro il Bologna, un momento che lo ha profondamente ferito. Da allora, Osimhen ha deciso di non battere più i rigori, una scelta che ha sollevato diverse domande sul suo stato mentale e sulla sua continuità di gioco. La verità?

Come sostenuto dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, Osimhen si è sentito preso in giro e dal famoso ‘episodio’ del Dall’Ara ha deciso di non batterli più.