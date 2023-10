Marchetti: “Colpa Meret? Anche Ancelotti si è messo a ridere”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti. è tornato sulla sfida Napoli-Real Madrid soffermandosi sull’apparente ‘colpa’ di Meret.

Dopo la sfortunata serata contro il Real Madrid, Alex Meret si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione a Napoli. Nonostante le sue continue prestazioni di alto livello tra i pali di Fuorigrotta, una parte della tifoseria sembra non essere completamente soddisfatta delle sue performance. Tuttavia, la sconfitta contro gli spagnoli sembra essere stata causata più dalla sfortuna che dalle reali colpe del portiere azzurro, dato che il vantaggio degli avversari è arrivato da una carambola apparentemente inevitabile.

Alla domanda su chi sostituirebbe Meret se fosse il Napoli, Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha risposto in maniera decisa: “Proprio nessuno. Se dipendesse da me, lo lascerei in campo”. Questa opinione è stata condivisa anche da Carlo Ancelotti, che ha scherzato sulla situazione: “Come si fa a dare un’autorete a Meret? È stata solo una carambola su un tiro potente”.

La discussione si è poi spostata su altri aspetti della squadra partenopea. Marchetti ha suggerito che ci potrebbe essere bisogno di migliorare a centrocampo per evitare situazioni come quella con Bellingham.

“Qualcosa andrebbe migliorato a centrocampo, per evitare quanto successo con Bellingham? Anche in altri club, in situazioni simili, troviamo sempre un trequartista che galleggia tra i reparti e dà fastidio, lo fanno apposta per creare un disequilibrio e costringere l’avanzamento di un difensore o l’arretramento di un centrocampista”.