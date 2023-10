Napoli-Real Madrid 2-3: un autogoal di Meret beffa gli azzurri di Garcia

Al Maradona, il Napoli combatte con cuore e grinta contro il Real Madrid. Una gara ricca di emozioni, con Ostigard e Zielinski a segno, ma una sfortunata autorete di Meret decide il match.

CALCIO NAPOLI. All’ombra del Vesuvio, il palcoscenico della Champions League ha regalato una serata vibrante di emozioni al Maradona. Gli azzurri di Garcia sfidavano il Real Madrid di Ancelotti, con l’intento di mantenere la loro striscia di vittorie e regalare una serata magica ai loro tifosi.

Napoli-Real Madrid 2-3 Primo tempo

Da subito, il Napoli ha dimostrato di voler giocare a testa alta, nonostante la grande qualità degli avversari. Con Ostigard in grandissima forma, non c’è stato da aspettare molto per il primo sussulto del pubblico: al 20′, dopo un’uscita a vuoto di Kepa e un pallone carambolato sulla traversa, il difensore norvegese ha segnato di testa. Il Real però, ha reagito prontamente con un Vinicius chirurgico, sfruttando una disattenzione della retroguardia azzurra e l’abilità di Bellingham. Ma non finisce qui: il gioiellino inglese dei madrileni, poco dopo, mette a segno un gol da antologia, portando in vantaggio i suoi.

Napoli-Real Madrid 2-3 Secondo tempo

Con la necessità di rimontare, il Napoli ha iniziato la ripresa con una grande determinazione. Un varo lampante su Osimhen ha regalato un penalty ai padroni di casa, e Zielinski, con la solita freddezza, ha ristabilito la parità dal dischetto. Proprio quando sembrava che il Napoli potesse completare la rimonta, un tiro da fuori area di Valverde ha cambiato le sorti del match: Meret, in un tentativo di respingere il tiro, è stato sfortunato, e la palla, dopo aver colpito la palestra, lo ha colpito sulla schiena e ha terminato il suo percorso in rete. Una beffa che ha spezzato le gambe ai partenopei.

Al fischio finale, il risultato di 2-3 ha confermato la vittoria del Real, ma il Napoli ha dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi d’Europa. E i tifosi lo sanno, come dimostrato dagli scroscianti applausi finali.

E anche se la sconfitta è stata amara, il cuore e la grinta mostrati dai ragazzi di Garcia danno speranza per il proseguo della stagione.

NAPOLI-REAL MADRID 2-3, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 19′ Ostigard (N), 27′ Vinicius Junior (R), 34′ Bellingham (R), 54′ rig. Zielinski (N), 78′ aut. Meret (R)

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Ostigard 7, Natan 6,5, Olivera 6,5 (88′ Mario Rui sv); Anguissa 5,5 (88′ Cajuste sv), Lobotka 6 (88′ Simeone sv), Zielinski 7 (75′ Raspadori 6); Politano 6,5 (69′ Elmas 6,5), Osimhen 6, Kvaratskhelia 6,5. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa 5,5; Carvajal 5,5, Rudiger 6,5, Nacho 5,5, Camavinga 5,5 (64′ Mendy 6); Valverde 6,5, Tchouameni 6, Kroos 6 (64′ Modric 6); Bellingham 7; Rodrygo 6 (75′ Joselu sv), Vinicius Junior 7 (84′ Ceballos sv). All. Ancelotti.

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Camavinga (R), Natan (N), Bellingham (R), Kepa (R)

Espulsi: nessuno

I GOAL