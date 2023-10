Ancelotti ricorda Maradona: “Un avversario onesto, il più forte che abbia mai affrontato”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si emoziona ricordando Diego Armando Maradona in vista del match di Champions League contro il Napoli.

CALCIO NAPOLI. In vista della sfida di Champions League tra il Real Madrid e il Napoli, Carlo Ancelotti ha condiviso alcuni ricordi emozionanti del suo passato come calciatore, in particolare riguardo alle sfide con Diego Armando Maradona.

Ancelotti, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha detto: “Era sempre una sfida venire a Napoli e affrontare Maradona. Il suo ricordo è ancora vivo e forte non solo tra i tifosi napoletani, ma anche tra tutti gli avversari che hanno avuto l’onore di giocare contro di lui.

Maradona era unico, sia come calciatore che come persona. Nonostante le durezze del gioco, non si è mai lamentato e ha sempre dimostrato grande onestà sul campo“.

Con evidente emozione, Ancelotti ha continuato: “Maradona è stato il giocatore più forte e talentuoso che abbia mai avuto il privilegio di affrontare. Le sue abilità erano semplicemente straordinarie e fermarlo era un’impresa.

Durante gli anni in cui ho giocato contro di lui, il Napoli è diventato uno dei nostri principali rivali in Serie A.

Fuori dal campo, dopo il ritiro, ho avuto l’opportunità di incontrarlo in diverse occasioni e ogni volta era un piacere condividere momenti con lui“.

Guardando al futuro e alla prossima sfida in Champions League, Ancelotti ha concluso: “Il match contro il Napoli sarà sicuramente impegnativo. Ma è anche un’opportunità per entrambe le squadre di mostrare il proprio valore in una competizione così prestigiosa. Sarà un grande spettacolo per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio“.

Ancelotti torna da ex ma con la voglia di vincere del tecnico del miglior Real Madrid. Il rispetto per Napoli e Maradona però resta intatto, come testimoniano le sue parole colme d’affetto.