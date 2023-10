Ancelotti: “A Napoli momenti bellissimi. Kvara e Osimhen top. Poi la freccia a De Laurentiis”

Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli al Maradona.

CALCIO NAPOLI. Carlo Ancelotti torna da avversario al Maradona, pronto a sfidare il suo passato napoletano. In conferenza stampa il tecnico ha ricordato con affetto l’esperienza in azzurro: “Ho vissuto una città meravigliosa e malgrado alcuni momenti ho bei ricordi“.

Ancelotti ha iniziato sottolineando la forza del Napoli: “Giochiamo contro una delle migliori squadre italiane. Sarà una gara equilibrata e ci aspettiamo una partita intensa“. Ha poi elogiato Bellingham, sottolineando come si sia ben integrato nella squadra: “Sono contento che giochi con noi. Si è adattato bene e sta mostrando grandi qualità”.

Tuttavia, Ancelotti ha ribadito la forza collettiva del suo team: “Non è un singolo giocatore il migliore al mondo, ma la squadra nel suo complesso. Abbiamo uno dei migliori centrocampi del mondo”. Ha anche affrontato le domande sulla mancanza di Modric nelle ultime partite, sottolineando che “qualcuno deve restare fuori” a causa della forte concorrenza nel mezzo.

Riflettendo sul suo passato a Napoli, Ancelotti ha detto: “Ho avuto momenti bellissimi a Napoli e conservo bei ricordi nonostante alcune difficoltà“. Ha anche elogiato Di Lorenzo per la sua crescita come calciatore, definendolo “uno dei migliori in Europa”.

Ancelotti ha poi discusso delle potenziali minacce del Napoli, in particolare Osimhen e Kvara: “Sono attaccanti di talento che stanno emergendo come stelle. Kvara è abile nell’uno contro uno, mentre Osimhen è pericoloso con la sua potenza“.

Concludendo la conferenza, Ancelotti ha toccato la sua relazione con De Laurentiis:”Esonero al Vesuvio? ora sono nel miglior club del mondo“.