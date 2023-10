Ancelotti, ritorno a Napoli da ex: alloggia nell’hotel dove fu esonerato da ADL

Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, è tornato a Napoli nello stesso albergo dove Aurelio De Laurentiis lo esonerò.

Sono trascorsi quattro anni dal giorno in cui Carlo Ancelotti è stato esonerato dalla sua posizione di allenatore a Napoli. Ora, con il suo Real Madrid, è tornato nella città che un tempo chiamava casa. La squadra partenopea è molto cambiata da allora, ha conquistato uno Scudetto e ha fatto il suo ritorno nella prestigiosa Champions League.

Ancelotti non è riuscito a lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi napoletani durante il suo lavoro all’ombra del Vesuvio. Nonostante un promettente primo anno in cui la squadra è arrivata al secondo posto, i risultati deludenti e il gioco poco convincente hanno portato a delusioni e, alla fine, all‘ammutinamento della squadra. L’esonero è arrivato il 10 dicembre 2010, un giorno dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk in Champions League, l’ultima partita della fase a gironi. Fu in quell’occasione che il presidente del Napoli, De Laurentiis, raggiunse Ancelotti all’Hotel Vesuvio per comunicargli la sua decisione. Ancelotti e suo figlio Davide hanno poi abbracciato il progetto dell‘Everton e, successivamente, sono volati a Madrid, attratti irresistibilmente dalla chiamata del Real, dove hanno aggiunto un’altra Champions League e non solo.

Oggi, Ancelotti è di nuovo ospite all’Hotel Vesuvio insieme al suo Real Madrid, in vista della tanto attesa sfida di domani al Maradona. Sarà un momento carico di emozioni, una sorta di reunion tra un ex allenatore e la città che un tempo lo ha accolto e, poi, congedato. La storia si ripete, e il calcio, come sempre, ci regalerà emozioni e sorprese.