Altafini: “Io legato a Napoli e alla sua gente. All’epoca mi vendettero alla Juventus”

L’ex campione del mondo, José Altafini, si è soffermato sull’imminente sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid.

L’ex campione del mondo José Altafini si è espresso con grande fiducia sulle prospettive del Napoli nella prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Durante un’intervista al programma radiofonico “Radio Goal” su Kiss Kiss, Altafini ha dichiarato: “Il Napoli è una grande squadra e ha tutte le carte in regola per fare una ottima figura anche in Champions League. Per me, i partenopei vinceranno contro il Real Madrid di Ancelotti”.

Altafini, che ha indossato la maglia azzurra nella sua carriera, ha espresso il suo attaccamento alla città di Napoli e ai suoi tifosi. Ha rivelato un retroscena interessante sulla sua partenza dal club: “Sono ancora legatissimo al capoluogo campano e alla sua gente. Mia moglie ha addirittura la maglia del Napoli col numero uno. Voglio chiarire una cosa: non fui io a chiedere di lasciare la città. Mi vendettero (alla Juventus, ndr) senza che io ne sapessi nulla. Se soffro ancora per quella vicenda? Ormai sono trascorsi tantissimi anni, non ci pensiamo più e proiettiamoci al futuro”.