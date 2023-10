Tutta Italia si sta mobilitando per Napoli-Real Madrid: pronte spettacolari coreografie a fare da cornice

I tifosi non vedono l’ora di assistere alla tanto attesa sfida di Champions League tra il Napoli ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

L’attesa per l’incontro con l’allenatore Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid sta crescendo vertiginosamente, con i tifosi che stanno letteralmente invadendo Napoli da ogni angolo d’Italia per assistere all’epica partita di Champions League.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno‘, le richieste di biglietti sono giunte numerosissime, con molti tifosi provenienti da ogni parte del Bel Paese. Da Milano a Napoli, da Torino a Genova, da Bologna a Modena, i sostenitori stanno facendo di tutto pur di garantirsi un posto in questa straordinaria sfida di Champions League.

Persino città lontane come Ostia hanno organizzato pullman per trasportare i tifosi entusiasti fino a Fuorigrotta, dove si svolgerà l’incontro. I club del centro Italia, da Grosseto a Castel Di Sangro ad Ancona, si stanno mobilitando, preparandosi ad affrontare lunghe trasferte in auto e in treno per non perdersi uno dei momenti più attesi di questa stagione calcistica.

Anche i club esteri, compreso quello olandese, non vogliono perdersi la grande sfida. Data la difficoltà nel procurarsi i biglietti, molti di loro hanno deciso di rimanere nelle rispettive sedi, organizzando grandi schermi al Caffe delle Arti a Voorburg, così come hanno fatto i tifosi del Club Napoli Madrid e persino a Londra.

A Napoli, i tifosi più appassionati delle curve si stanno preparando per una coreografia spettacolare, con striscioni particolari e colorati che renderanno l’atmosfera ancora più incandescente. L’intera nazione è in fermento, pronta a tifare per i propri colori e a godersi uno spettacolo indimenticabile nel cuore della Champions League.