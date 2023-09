Al Maradona torna la Champions in grande stile: stadio sold out per Napoli-Real Madrid

I tifosi azzurri in trepidazione: biglietti andati a ruba per la sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid al Maradona.

Napoli è in fermento in vista della tanto attesa partita di Champions League che vedrà gli azzurri affrontare il Real Madrid. La richiesta di biglietti è stata così travolgente da esaurire completamente le disponibilità messe a disposizione dal club azzurro per i propri tifosi.

Il fenomeno Champions League a Napoli

La Champions League è da sempre un catalizzatore di emozioni per le squadre che hanno il privilegio di parteciparvi, ma a Napoli questo evento assume una dimensione speciale. Il legame tra i tifosi azzurri e questa competizione è unico nel suo genere. Basta pensare all’atmosfera unica che si crea al Diego Armando Maradona quando il Napoli scende in campo per la massima competizione calcistica continentale. I numeri parlano da soli e testimoniano l’incredibile attesa dei tifosi per la sfida contro il Real Madrid.

La corsa ai biglietti

Oggi, venerdì 15 settembre, è iniziata la seconda fase di vendita dei biglietti per l’atteso match di UEFA Champions League che si svolgerà allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 3 ottobre 2023. Dopo una prima fase di vendita riservata ai possessori di abbonamento, la vendita si è aperta a tutti i titolari della Fidelity Card SSC Napoli. Tuttavia, la richiesta è stata così massiccia che tutti i biglietti sono stati venduti in pochissimo tempo su TicketOne. Ciò significa che la fase 3 di vendita non sarà attivata, poiché non ci sono più biglietti disponibili per questa partita epocale.

Napoli è pronta a vivere una serata indimenticabile con la partita contro il Real Madrid, e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Lo stadio Diego Armando Maradona si preannuncia sold-out, confermando il grande amore dei napoletani per il calcio e per la loro squadra del cuore. Sarà una notte di sport e passione che resterà impressa nella storia del club azzurro.