Cassano: “ADL ha avuto problemi con tutti gli allenatori. Solo uno ci andrebbe d’accordo”

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, si è soffermato sulla rottura Spalletti-De Laurentiis e sul prossimo allenatore del Napoli.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata alla Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha sollevato interrogativi sulla capacità del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di gestire la situazione con gli allenatori, ricordando i problemi avuti in passato con Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, e soffermandosi sulla rottura con Luciano Spalletti. Proprio l’atteggiamento e la gestione di De Laurentiis potrebbe render difficile trovare un nuovo tecnico che possa prendere il posto dell’allenatore di Certaldo. Eppure, secondo Cassano, uno c’è: si tratta di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole di Cassano a tal proposito:

“De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatori: con Sarri, con Ancelotti, ora ha fatto il disastro più grande con Spalletti. Mi dite quale allenatore accetterà una roba del genere? Tra i grandi penso che l’unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato dalla Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me poi andrà al Napoli”.

Massimiliano Allegri, secondo Cassano, potrebbe essere l’eccezione a questa situazione, ipotizzando dunque che in un futuro l’ex allenatore della Juventus sarebbe disposto ad accettare una sfida all’ombra del Vesuvio. Sarà interessante vedere se le sue previsioni si avvereranno e se Allegri effettivamente intraprenderà la strada verso il Napoli dopo la sua presunta ‘cacciata’ dalla Juventus.