Convocati Genoa-Napoli: Politano recupera, ma due assenze importanti per Rudi Garcia

Rudi Garcia ha annunciato i giocatori convocati per la sfida tra Napoli e Genoa: due le assenze per il tecnico azzurro.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha svelato oggi la lista dei calciatori chiamati in causa per l’incontro di domani contro il Genoa presso lo stadio Marassi. Questa partita segna la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024 e suscita grande attesa tra i tifosi.

Una notizia positiva per i partenopei è il ritorno in squadra di Matteo Politano, il quale sembra aver superato il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo dopo l’infortunio in Nazionale. La sua presenza è un segnale incoraggiante per il Napoli, che potrà contare sul suo contributo in campo, anche se non per tutti i novanta minuti.

Ci sono due assenze: il portiere Pierluigi Gollini, alle prese con un problema muscolare, non sarà disponibile per la sfida contro il Genoa e nemmeno Diego Demme, che sta ancora recuperando da un infortunio.

I CONVOCATI AZZURRI

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio