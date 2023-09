Caso Bonucci, Allegri: “Le soap opera sono su Canale 5 e non sono appassionato”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni di Leonardo Bonucci.

Nel corso di una conferenza stampa pre-partita contro la Lazio, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha affrontato diverse questioni, tra cui il caso dell’ex giocatore bianconero Leonardo Bonucci. Durante la sua dichiarazione, Allegri ha anche commentato la situazione di Paul Pogba e le sfide future della squadra.

Allegri ha iniziato la conferenza stampa sottolineando il buon allenamento della squadra e l’entusiasmo dei giocatori rimasti dopo la sosta internazionale. Tuttavia, ha anche riconosciuto le sfide nella scelta della formazione, data la qualità dei giocatori a disposizione.

Quando è stato chiesto del caso Bonucci, Allegri ha mantenuto un tono misurato, dichiarando: “Riguardo alla vicenda di Leonardo Bonucci non c’è niente da aggiungere. Ripeto quello che ho detto e gli auguro un grosso in bocca al lupo per quello che farà dentro e fuori dal calcio nella sua carriera.” Ha anche scherzosamente affermato: “Diciamo che le soap opera sono su Canale 5 e non sono appassionato. Ripeto ancora, gli auguro un grosso in bocca al lupo. Gioca in una squadra che fa la Champions e sarà per lui una grande stagione a livello emotivo.”

Allegri ha poi affrontato il tema di Paul Pogba, attualmente coinvolto in un procedimento legale. Ha dichiarato: “In questo momento dire cosa cambia per la Juve è difficile. Ha subito una sospensione e aspettiamo la fine del procedimento e la sentenza per dire cosa cambia per la Juve. Non ci sarà con Lazio e Sassuolo, poi vedremo. Dobbiamo essere concentrati sui giocatori che abbiamo.”