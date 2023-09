Juve, Pogba in Tribunale a Parigi: Il Francese Aspetta le Controanalisi e Punta sulla Buona Fede

Pogba in tribunale a Parigi come testimone in un caso che vede coinvolto anche suo fratello maggiore, Mathias.

Oggi è una giornata cruciale per Paul Pogba e il suo futuro professionale. Il centrocampista della Juventus si troverà in tribunale a Parigi come testimone in un caso che vede coinvolto anche suo fratello maggiore, Mathias. Quest’ultimo è accusato di tentata estorsione e associazione a delinquere, insieme ad alcuni amici d’infanzia.

Il Caso e le Accuse

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Mathias Pogba è accusato di tentata estorsione ai danni del fratello e di associazione a delinquere. Questo arriva in un momento particolarmente delicato per la carriera di Paul Pogba, che sta attraversando una fase critica a causa della positività al testosterone.

Pogba e la Buona Fede

Paul Pogba a sua difesa punta sulla non intenzionalità e la buona fede nel processo. Sono previste delle controanalisi che potrebbero capovolgere la situazione attuale, anche se la data per queste è stata posticipata al 5 ottobre.

L’Impatto sulla Carriera di Pogba

Questo caso giudiziario potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera di Pogba, che è già in una fase delicata. Tuttavia, le controanalisi potrebbero fornire nuovi dettagli che potrebbero aiutare a chiarire la situazione.