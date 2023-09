Pogba e il Doping: Tutto Quello che Devi Sapere sul Testosterone e le Sue Implicazioni

Pogba positivo al doping: c’è il testosterone. Scopriamo cosa è questa sostanza dopante, le sue funzioni e come questo scandalo potrebbe influenzare la carriera del calciatore della Juventus.

Una notizia ha scosso il mondo del calcio, Paul Pogba, il centrocampista francese della Juventus, è risultato positivo al testosterone durante un controllo antidoping. Il test è stato effettuato dopo la partita tra la Juventus e l’Udinese alla Dacia Arena.

Cosa è il Testosterone?

Il testosterone è uno degli steroidi androgeni anabolizzanti e rientra nella lista delle sostanze proibite nella pratica sportiva. Tuttavia, è anche un ormone essenziale per gli atleti con determinate patologie endocrine come insufficienza surrenalica, diabete mellito e ipogonadismo maschile. I valori di riferimento del testosterone negli uomini variano a seconda dell’età e tendono a diminuire fisiologicamente dai 30 anni in poi.

Un Periodo Complesso per Pogba

Se le informazioni dovessero essere confermate, questo scandalo aggiungerebbe un altro livello di complessità alla già complicata situazione di Pogba. Il calciatore ha affrontato lunghi periodi lontano dal campo a causa di infortuni ricorrenti. Tornato per il finale della scorsa stagione, Pogba è nuovamente sceso in campo solo per infortunarsi di nuovo.

Pogba positivo al doping: cos’è il testosterone. Cosa Rischia?

Al momento, è difficile prevedere le implicazioni legali e sportive per Pogba. Tuttavia, se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, potrebbe andare incontro a una squalifica di durata ancora da definire. Il testosterone è noto per le sue funzioni rivolte all’aumento della massa muscolare e può essere trovato in diversi farmaci da banco, inclusi gel antinfiammatori e pomate.