Varriale: “Pogba positivo al Doping. Ancora Un disastro per la Juve”

Il giornalista Rai Enrico Varriale critica duramente la notizia sulla positività al doping di Paul Pogba centrocampista della Juventus .

Enrico Varriale, tramite un post sul proprio profilo Twitter, ha duramente criticato il ritorno di Paul Pogba alla Juventus dopo che è trapelata la notizia della positività del centrocampista francese a un controllo antidoping.

“Clamoroso! Se fosse confermata la positività del francese il ritorno di Pogba alla Juventus sarebbe una delle operazione più disastrose nella storia del Calciomercato”, ha scritto Varriale.

La positività di Pogba risalirebbe al controllo effettuato dopo la partita Udinese-Juventus dello scorso 22 agosto, gara nella quale il francese non era sceso in campo. Da lì Pogba ha giocato le due gare successive contro Bologna ed Empoli per un totale di 52 minuti.

Il centrocampista era tornato quest’estate alla Juve dopo 6 stagioni al Manchester United, con i bianconeri che lo hanno riacquistato a parametro zero investendo però molto sull’ingaggio. Pogba era reduce da un lungo infortunio e si era detto pronto a riconquistare il suo posto in squadra.

Varriale non ha usato mezzi termini per criticare quella che a suo avviso rischia di rivelarsi un’operazione fallimentare per la Juventus, soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi. Bisognerà attendere eventuali comunicati ufficiali per capire l’entità della positività e le conseguenze che questa potrà avere.