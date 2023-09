Pogba positivo al Doping: Ancora uno scandalo che Scuote la Juventus

Paul Pogba, positivo al Doping. il centrocampista della Juventus, è risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping.

Ancora uno scandalo investe la Juventus, Paul Pogba, il centrocampista francese della Juventus, è risultato positivo al testosterone durante un controllo antidoping. La notizia è stata confermata da fonti sportive e riportata dall’ANSA.

Pogba positivo al Doping

Il controllo è stato effettuato dopo la partita tra Udinese e Juventus, disputata il 20 agosto alla Dacia Arena, che ha visto la vittoria della squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri. Pogba sarà sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi.

Possibili Conseguenze

Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping, a meno che non si opti per un patteggiamento. La squalifica, in casi di doping, può arrivare fino a due anni, estendibili a quattro in caso di accertata intenzionalità.

Pogba il doping dopo l’intervista ad Al Jazeera?

Proprio oggi Paul Pogba aveva raccontato ad Al Jazeera: “Il denaro cambia le persone. Può distruggere una famiglia. Può creare una guerra. A volte pensavo da solo: Non voglio più avere soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi”.

Paragoni con Casi Precedenti

Basandosi sull’ultimo caso in Serie A, che aveva riguardato Palomino dell’Atalanta, poi assolto dopo aver perso quattro mesi e saltato anche il Mondiale, Pogba potrebbe essere fermato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2, quelli riguardanti la “presenza di una sostanza proibita” e “l’uso o il tentato uso di una sostanza proibita”.

Riflessioni sulla Carriera

Questo scandalo getta un’ombra sulla carriera di Pogba, che solo nelle scorse ore aveva dichiarato di star pensando al ritiro. Se confermata, la positività al doping potrebbe segnare una fine anticipata e oscura alla sua carriera.