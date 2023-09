Zazzaroni asfalta Allegri: “Inter, Milan e Napoli Due Gradini Sopra la Juventus”

Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport condivide la sua analisi sulle squadre in lotta per lo Scudetto, sottolineando che Inter, Milan e Napoli sono nettamente superiori alla Juventus.

CALCIO NAPOLI. Ivan Zazzaroni, esperto giornalista sportivo e direttore del Corriere dello Sport, ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla lotta per lo Scudetto in Serie A. Durante un’intervista nel programma Pressing, Zazzaroni ha contestato le affermazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, riguardo al livello delle squadre in competizione per il titolo.

“Due Gradini Sopra”

“Inter, Milan e Napoli un gradino superiore alla Juventus come dice Allegri? Per me non ha ragione, sono due gradini sopra rispetto alla Juventus,” ha dichiarato Zazzaroni. Secondo il giornalista, la Juventus non ha mostrato segni significativi di miglioramento rispetto alla scorsa stagione. “È identica all’anno scorso con Weah che a Empoli non ha giocato, è tornato McKennie, gioca Chiesa dall’inizio ma io non ho visto tutte queste rivoluzioni da parte della Juventus,” ha aggiunto.

Cambiamenti Minimi

Zazzaroni ha notato un cambiamento nella posizione di Federico Chiesa, che ora gioca come seconda punta centrale. Tuttavia, secondo lui, questo è l’unico aspetto nuovo nella formazione della Vecchia Signora. “Non ho visto l’Empoli che ha zero punti e mi sembra distante dallo scorso anno, quindi è una Juve da rivedere perché tutti questi progressi francamente non li ho visti,” ha concluso.

Interrogativi

Le osservazioni di Zazzaroni sollevano interrogativi sulla forza competitiva della Juventus in questa stagione di Serie A. Se le sue analisi si rivelassero accurate, la squadra di Allegri potrebbe trovarsi in una posizione difficile nella corsa allo Scudetto, soprattutto se confrontata con Inter, Milan e Napoli, che sembrano avere un vantaggio significativo.