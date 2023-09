Massimo Mauro Ignora il Napoli: “Inter al Top, la Juventus Può Vincere lo Scudetto”

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, esprime la sua opinione sulle squadre favorite per vincere lo Scudetto, ma sorprendentemente ignora il Napoli, i campioni in carica.

CALCIO NAPOLI. Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus e per anni commentatore tecnico e opinionista per Sky Sport, ha recentemente condiviso il suo pronostico sulla corsa Scudetto in una intervista con il Corriere dello Sport. Sorprendentemente, Mauro ha ignorato completamente il Napoli, campione in carica della Serie A.

Inter un Gradino Sopra

“Griglia Scudetto? L’Inter la metterei un gradino sopra rispetto a tutte le altre formazioni, avendo qualcosa in più in termini di organico,” ha detto Mauro, sottolineando la forza della squadra di Simone Inzaghi come favorita per il titolo.

La Juventus in Corsa

Mauro ha anche parlato della Juventus, affermando che la squadra di Allegri ha tutto ciò che serve per lottare per lo Scudetto. “Sarebbe grave se giocasse male come l’anno scorso. Dalle prime tre partite, il copione sembra diverso e sembra quello ideale per provare a vincere o almeno per invogliare i tifosi a tornare allo stadio,” ha aggiunto.

Nessun Accenno al Napoli

Quello che colpisce è l’assenza totale di commenti sul Napoli, i campioni in carica della Serie A. È una semplice dimenticanza o un’omissione intenzionale? Il Napoli ha mantenuto gran parte della sua rosa rispetto alla scorsa stagione e sembra essere in una posizione solida per difendere il titolo.

Le dichiarazioni di Mauro lasciano un dubbio

Le dichiarazioni di Massimo Mauro sollevano alcune domande interessanti. È troppo presto per fare previsioni, ma è certamente sorprendente che un ex giocatore del Napoli, che conosce bene il club e la sua storia, scelga di ignorare completamente i campioni in carica nella sua analisi. Solo il tempo dirà se questa omissione sarà giustificata o se il Napoli farà mangiare le sue parole a Mauro.