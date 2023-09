L’agente di Kvaratskhelia Rompe il Silenzio: “Non si muove da Napoli. La verità sul real Madrid”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, parla del rinnovo con il Napoli e dell’interesse da parte del Real Madrid.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha chiarito diversi punti riguardanti il rinnovo contrattuale del calciatore georgiano, il suo rapporto con il Napoli e le ambizioni future.

Il Rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli

Jugeli ha sottolineato che né il giocatore né il club hanno avviato alcuna discussione su un rinnovo contrattuale. “Siamo contenti del contratto che abbiamo con il Napoli. L’obiettivo di Kvaratskhelia è difendere lo scudetto vinto lo scorso anno e fare un buon percorso in Champions League,” ha dichiarato.

Rapporto Solido con la Dirigenza del Napoli

Jugeli ha elogiato la dirigenza del Napoli, in particolare il presidente del club Aurelio De Laurentiis. “De Laurentiis è una persona fantastica che ha fatto di tutto per far sì che Khvicha giocasse a un calcio di alto livello. Abbiamo un rapporto fantastico con la dirigenza e siamo grati per la fiducia che hanno riposto in Kvaratskhelia,” ha aggiunto.

Sull’Interesse del Real Madrid

Alla domanda sull’interesse segnalato del Real Madrid per Kvaratskhelia, Jugeli è stato chiaro: “Non stiamo considerando di lasciare il Napoli. Quando Kvaratskhelia sarà pronto per giocare nel Real Madrid o nel Barcellona, sarà una questione da valutare in futuro.”

Ambizioni per il Pallone d’Oro

Jugeli ha anche toccato l’inclusione di Kvaratskhelia tra i primi 30 giocatori per il Pallone d’Oro. “È un risultato collettivo, e Kvaratskhelia non avrebbe mai avuto questo successo se non avesse giocato per il Napoli,” ha detto.

Condizione Fisica e Prossime Partite

Jugeli ha riferito che Kvaratskhelia è in eccellente condizione fisica. “Avete tutti visto l’assist che ha fatto nella prima partita entrando come sostituto. Speriamo possa fare ancora meglio dopo questa pausa per le nazionali,” ha notato.

Futuro Sotto il Nuovo Allenatore Garcia

Sul tema del nuovo allenatore del Napoli, Garcia, Jugeli aveva solo parole positive da dire. “Se è l’allenatore del Napoli, significa che la società ha scelto il meglio. Non vediamo l’ora di vedere i risultati,” ha concluso L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli ai microfoni di CalcioNapoli24Live .

Le dichiarazioni dell’agente hanno messo a tacere qualsiasi voce su una possibile insoddisfazione di Kvaratskhelia per il suo contratto o un eventuale trasferimento lontano da Napoli. Con un solido rapporto con il club e un focus su futuri successi, sembra che Kvaratskhelia sia destinato a un futuro luminoso a Napoli.