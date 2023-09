Rinnovo Kvaratskhelia, il giornalista incontra padre e agente: “Contento a Napoli, non vuole andarsene”- FOTO

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha incontrato il papà e l’agente di Kvaratskhelia, tranquillizzando tutti sul rinnovo col Napoli.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli non sembra in discussione, nonostante le voci degli ultimi giorni sul suo rinnovo di contratto. A tranquillizzare i tifosi partenopei ci ha pensato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che ha incontrato il papà e l’agente del talento azzurro e ha condiviso su Twitter una foto dell’incontro.

“Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli. Quando il rinnovo? Come ha detto l’agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto”, ha scritto Dgebuadze condividendo il tutto sui social:

Come vi ho detto, va tutto bene. #Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il #Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli pic.twitter.com/BErPZRqZvM — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) September 7, 2023

Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi partenopei, preoccupati dagli ultimi rumors di mercato sul georgiano. Kvaratskhelia, arrivato l’estate scorsa dalla Dinamo Batumi, si è subito imposto come uno dei migliori calciatori della Serie A, attirando le attenzioni dei top club europei.

Il Napoli, dal canto suo, vuole blindare a lungo termine il suo gioiello, ma al momento non è una priorità. Quando il club lo riterrà opportuno, l’entourage del giocatore è pronto a firmare. Un rinnovo che appare scontato, considerando l’ottimo impatto di Kvaratskhelia e la giovane età. Il georgiano potrà essere un punto fermo del Napoli per molti anni ancora.